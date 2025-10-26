Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, soma quatro vitórias em quatro jogos na Liga e lidera islado o campeonato.
Desporto

FC Porto procura voltar aos triunfos diante do Moreirense e Farioli defende gestão de Gabri Veiga

Treinador dos dragões lembrou que a equipa ganhou 92% dos jogos desde que ele chegou e rebateu críticas, após a derrota com o Nottingham. Jogo em Moreira de Cónegos é às 20h15, de segunda-feira.
Depois de sofrer a primeira derrota da época (com o Nottingham, na Liga Europa), o FC Porto defronta na segunda-feira, dia 27 de outubro, (20h15, SportTV) o Moreirense, em Moreira de Cónegos, com o objetivo de voltar aos triunfos e aumentar a vantagem na liderança para os rivais Sporting e Benfica, que ganharam na nona ronda da I Liga.

“No futebol, ganhamos, empatamos e perdemos alguns jogos. Estamos a fazer de tudo para ganhar sempre, porque é o que o FC Porto exige”, disse Francesco Farioli, justificando a quebra ofensiva nos jogos com Benfica e o Nottingham Forest: “Penso que as duas exibições foram positivas, não brilhantes, mas também depende da forma como o adversário joga. Desde que estou aqui ganhámos 92% dos jogos.”

Questionado sobre o facto de Gabri Veiga ser muito influente no FC Porto, mas apenas ter jogado 90 minutos num único jogo, Farioli explicou que o espanhol não teve uma adaptação fácil e que o segredo passa por fazer uma boa gestão do seu tempo de jogo.

O técnico dos dragões alertou ainda para o bom campeonato do Moreirense. E o treinador da equipa de Moreira de Cónegos avisou que não compra empates de antemão. “O FC Porto é a equipa mais competente” da I Liga de futebol, mas a ambição do Moreirense, segundo Vasco Botelho Costa, passa por vencer o jogo de hoje, da nona jornada da I Liga.

FC Porto sofre a primeira derrota da época às mãos do Nottingham Forest com dois golos de penálti
I Liga
FC Porto
Moreirense

