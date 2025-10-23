FC Porto sofre a primeira derrota da época às mãos do Nottingham Forest com dois golos de penálti

O FC Porto sofreu esta quinta-feira, 23 de outubro, a primeira derrota da época, ao sair derrotado do City Ground, casa do Nottingham Forest, por 2-0, em partida da 3.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.Morgan Gibbs-White inaugurou o marcador aos 19 minutos, na conversão de uma grande penalidade.. No início da segunda parte os dragões viram um golo de Bednarek ser anulado com recurso ao vídeo-árbitro (52').. Mais tarde, foi assinalado mais um penálti a favor da equipa inglesa, tendo Igor Jesus aproveitado para fazer o 2-0 (77').. Com seis pontos em três jornadas, o FC Porto ocupa o 15.º lugar entre 36 equipas na fase de liga da Liga Europa, mas em igualdade pontual com outras sete equipas entre a 8.ª e 14.ª posição: Brann, Celta de Vigo, Aston Villa, Lille, Go Ahead Eagles, Young Boys e Fenerbahçe..Sp. Braga vence na receção ao Estrela Vermelha e segue firme na liderança da fase de liga da Liga Europa