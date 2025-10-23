Sp. Braga vence na receção ao Estrela Vermelha e segue firme na liderança da fase de liga da Liga Europa

O Sp. Braga continua entre os primeiros classificados da fase de liga da Liga Europa após vencer esta quinta-feira, 23 de outubro, na receção ao Estrela Vermelha de Belgrado, por 2-0, em partida da 3.ª jornada.Os bracarenses abriram o ativo a meio da primeira parte, por intermédio do avançado espanhol Fran Navarro, a passe de Ricardo Horta (22 minutos).. No segundo tempo, o costa-marfinense fez o segundo golo dos arsenalistas, também com assistência de Horta (72').. O Sp. Braga passa assim a somar nove pontos, os mesmos do Lyon de Paulo Fonseca, permanecendo assim entre as equipas 100% vitoriosas na prova. Dínamo Zagreb, Midtjylland, Lille e FC Porto podem juntar-se a este grupo caso vençam os respetivos encontros, com apito inicial agendado para as 20h00 desta quinta-feira.