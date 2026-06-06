FC Porto Luna conquista primeira edição da eLiga BPI

O FC Porto Luna conquistou a primeira edição da eLiga BPI, competição de futebol virtual feminino promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao vencer uma final equilibrada diante do SCU Torreense Oeste Gaming nas FPF eSports Finals, realizadas na Arena Portugal, na Cidade do Futebol.A protagonista da decisão foi Raquelty, atleta do FC Porto Luna, que derrotou Marta Costa numa final disputada à melhor de três encontros. Após dois jogos marcados pelo equilíbrio, o título acabou por ser decidido no terceiro e derradeiro confronto, coroando a primeira campeã da história da prova.A edição inaugural da eLiga BPI contou com a participação de 10 clubes dos campeonatos femininos da FPF, numa aposta no crescimento do futebol virtual feminino em Portugal.A competição, dividida em duas fases, terminou com uma Final Four na Arena Portugal, onde FC Porto Luna e SCU Torreense Oeste Gaming superiorizaram-se ao Albergaria Betclic Apogee e ao Gil Vicente FC, garantindo presença no encontro decisivo.Na cerimónia de entrega de prémios, Catarina Seabra, representante do BPI, entregou o troféu e um cheque no valor de dois mil euros à vencedora Raquelty.As FPF eSports Finals prosseguem nos dias 6 e 7 de junho com a Taça Masters Diogo Jota, também na Arena Portugal, na Cidade do Futebol. O último dia da competição, a 7 de junho, estará aberto ao público a partir das 15h30, permitindo aos adeptos acompanhar alguns dos principais jogadores nacionais de esports..FPF reforça aposta no futebol virtual com nova campanha dos eSPORTS