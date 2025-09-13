FC Porto impõe-se ao Nacional, mantém invencibilidade e fica na liderança isolada da I Liga

O FC Porto manteve este sábado, 13 de setembro, a invencibilidade e a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Nacional por 1-0, em jogo da quinta jornada da prova.No Estádio do Dragão, Samu marcou, aos 51 minutos, o único golo da partida, na conversão de uma grande penalidade, depois de os ‘dragões’ terem visto um tento anulado a Borja Sainz, aos seis minutos por fora de jogo.O FC Porto mantém-se isolado na liderança da I Liga com 15 pontos, mais três do que o Moreirense, segundo, enquanto o Nacional segue no 12.º lugar, com quatro.