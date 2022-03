FC Porto eliminado. Sp. Braga com lugar nos quartos

Segue vivo o sonho do Sp. Braga, fica pelo caminho o FC Porto. Esta quinta-feira, os guerreiros do Minho foram ao Mónaco empatar (1-1), eliminando assim a equipa do principado - que tinha perdido em Braga (2-0) - e apurando-se para os quartos de final da Liga Europa pela terceira vez na história. Já os dragões foram a Lyon empatar (1-1), sendo eliminados devido à derrota sofrida no Dragão na semana passada (1-0).

A missão dos portistas não era fácil. Em 11 ocasiões, o FC Porto só por uma vez (em 2003, sob as ordens de José Mourinho) tinha conseguido virar uma eliminatória, depois de perder a primeira mão em casa. E ontem somou mais uma eliminação à estatística.

De olho no campeonato (e na deslocação ao Bessa, domingo) Sérgio Conceição surpreendeu nas escolhas iniciais ao fazer descansar meia equipa. Bruno Costa, Grujic, Eustáquio, Fábio Vieira, Galeno e Toni Martínez entraram para os lugares de João Mário, Uribe, Vitinha, Otávio, Taremi e Evanilson.

O FC Porto precisava de um golo e tentou ter a iniciativa de jogo desde o primeiro minuto, mas o que faltava em agressividade na pressão a meio-campo sobrava em espaço para os jogadores do Lyon lançarem ataques em profundidade e de qualidade. Foi assim que nasceu o golo de Dembélé (13 minutos), que enganou a linha defensiva portista com um aparente fora de jogo.

O golo colocava os franceses em posição confortável e obrigava os dragões a marcar dois para igualar a eliminatória. O empate no jogo não demorou muito: os portistas criaram uma situação de superioridade numérica, Pepê saiu em velocidade e tocou para Fábio Vieira, que devolveu para um remate espetacular do extremo brasileiro, batendo Anthony Lopes aos 27 minutos.

Relançada a eliminatória era preciso mais objetividade para chegar ao segundo golo. Depois do intervalo, Sérgio Conceição - que tinha pedido um "FC Porto mais competente" do que o da primeira mão - fez entrar Uribe e João Mário para dar velocidade ao flanco direito, mas não teve o efeito desejado.

Para quem precisava de mais um golo, o jogo portista era demasiado lento e previsível para voltar a incomodar Anthony Lopes. Pepe tentou num espetacular remate fora da área, mas a grande oportunidade só chegou depois dos 90 minutos. Vitinha entrou e teve uma perdida flagrante para empatar a eliminatória e levar o jogo para prolongamento. Talvez transtornado por não ter sido chamado à seleção, o médio falhou o remate.

E assim a equipa portista disse adeus à Liga Europa, uma semana depois de Sérgio Conceição apontar à conquista do troféu. No final do jogo o treinador assumiu as mudanças que fez a pensar no jogo de domingo. "Todas as equipas que estão na Liga Europa estavam à mercê do FC Porto, nós somos uma equipa de Liga dos Campeões. O nosso lugar é na Liga dos Campeões, por isso é que vamos preparar já o jogo com o Boavista para continuarmos a luta pelo campeonato, que nos permite para o ano estar na Champions", reagiu Conceição, revelando que não é de elogios, mas hoje até deu "os parabéns à equipa".

Guerreiros repetem história

O Sp. Braga tinha a história a seu favor. Sempre que tinha vencido em casa na primeira mão de numa eliminatória europeia tinha seguido em frente na prova. Ontem, voltou a consegui-lo pela 12.ª vez, apurando-se para os quartos de final da Liga Europa pela terceira vez na história do clube (depois de 2010-11 e 2015-16).

Um golo de Abel Ruiz aos 19 minutos acabou com a esperança monegasca em dar a volta ao resultado negativo, averbado na primeira mão em Braga (2-0). O golo nasceu de uma transição rápida da equipa de Carlos Carvalhal. Nubel ainda defendeu um primeiro remate de Castro, mas a bola sobrou para Abel Ruiz, que rematou e viu a bola desviar em Vanderson e trair o guarda-redes alemão.

A partir desta altura o Sp. Braga foi mais cerebral. A eliminatória estava resolvida, mas nem por isso os minhotos deixaram de tentar sair para o ataque com critério. Os bracarenses estiveram a ganhar até aos 90 minutos, mas depois ainda sofreram um golo, marcado por Axel Disasi.

O Sp. Braga segue assim nas competições europeias. Qual é a dimensão desta conquista? "Estou grato ao Sp. Braga e ao futebol por viver estes momentos. Grato por viver a um quilómetro do estádio, ter vivido praticamente a minha vida a 500 metros do estádio e estar a viver três finais, uma vitória na final da Taça e um percurso espetacular na Liga Europa. O lançamento destes jovens também. Estou grato ao futebol, aos meus jogadores e ao Sp. Braga", respondeu Carlos Carvalhal, que assim garantiu um lugar entre os oito melhores da Liga Europa.

Sexta-feira conhecerá o próximo adversário. Às 11.00, em Nyon, na Suíça, realiza-se também o sorteio dos quartos-de-final e das meias-finais da Liga dos Campeões, com a presença do Benfica, que eliminou o Ajax.

isaura.almeida@dn.pt