Gonçalo Inácio é a principal novidade da convocatória de Fernando Santos

O defesa-central Gonçalo Inácio, do Sporting, é a grande novidade da lista de convocados de Fernando Santos para o decisivo play-off de apuramento para o Mundial 2022, cujo primeiro jogo é com a Turquia, no estádio do Dragão, no dia 24 de março. Trata-se da primeira chamada do jogador de 20 anos, que entra assim nos eleitos para fazer face à ausência de Rúben Dias, que não poderá jogar porque está lesionado.

Destaque ainda para os regressos de Cédric Soares e Matheus Nunes que não tinham estado na anterior convocatória para o jogo com a Sérvia, que Portugal perdeu e foi, por isso, obrigada a jogar este play-off.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Este é que é o momento para ganhar, temos foco total em estar no Campeonato do Mundo e tudo o resto é o menos importante. Este não é o momento mais difícil desde que eu cheguei à seleção, mas sim o mais importante. Temos de nos focar e pensar menos em cada um individualmente, mas sim pensar no coletivo enquanto equipa", disse Fernando Santos, após anunciar a lista de 25 jogadores que têm a missão de garantir a presença no Qatar, em dezembro, e manter assim a série de qualificações sucessivas que dura desde o ano 2000.

"Temos uma meia-final e uma final para jogar, estamos completamente focados e convictos de que vamos passar. O que importa é o presente, o futuro não tem de nos afetar, porque os jogadores vão continuar a jogar e eu vou continuar a treinar", acrescentou o selecionador.

Santos explicou depois o critério das suas escolhas: "Esta escolha foi feita com base no último mês, escolhemos no sentido em que no nosso critério, que podem haver outros, estes são os jogadores que se apresentam em melhor condição para passar esta meia-final. O talento ganha jogos mas não ganha torneios, temos que colocar em campo o nosso talento mas também a força da nossa equipa."

"O favoritismo temos de mostrar em campo. A Turquia é uma equipa com qualidade individual e coletiva. Conhecemos bem a Turquia, mas também conhecemos bem a nossa equipa, e jogando em casa, Portugal tem de ser favorito, não podemos é ter medo. Temos provado que somos das melhores equipas e temos de continuar a acreditar em nós. Sabemos aquilo que temos que fazer. O importante de tudo é Portugal, é por nós que vamos jogar mas também é pelo povo", concluiu.

Há a registar três baixas de peso no lote de convocados, todos por lesão - Rúben Dias, Nélson Semedo e Renato Sanches. Já João Cancelo está entre os eleitos mas só é elegível para o segundo jogo, pois cumpre castigo com a Turquia.

Depois da derrota diante da Sérvia, por 2-1, Portugal terá de ultrapassar duas eliminatórias a uma só mão para marcar presença no Mundial do Qatar. A seleção nacional defronta a Turquia a 24 de março, no Estádio do Dragão, no Porto, e, em caso de vitória, irá depois jogar com o vencedor do jogo entre a campeã europeia Itália e a Macedónia do Norte, cinco dias depois.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial de 2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 - a última ausência aconteceu no Campeonato do Mundo de 1998, disputado em França.

Eis a lista completa de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes, Diogo Costa;

Defesas: João Cancelo, Cédric Soares, Diogo Dalot, Pepe, José Fonte, Gonçalo Inácio, Raphaël Guerreiro, Nuno Mendes;

Médios: Danilo Pereira, João Moutinho, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, William Carvalho, Matheus Nunes, Otávio;

Avançados: Cristiano Ronaldo, André Silva, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix, Rafael Leão.