FC Porto consegue reviravolta na visita ao Marítimo e mantém-se 100% vitorioso na I Liga
O FC Porto somou este sábado (10 de outubro) a oitava vitória na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, noutras tantas jornadas, ao conseguir a vencer na visita ao Marítimo, por 2-1, após reviravolta.
O polaco Oskar Pietuszewski marcou o golo da vitória dos ‘dragões’, aos 84 minutos, já depois de o dinamarquês Victor Froholdt, aos 42, ter anulado a vantagem conseguida pelo húngaro Gábor Szalai, aos 16.
Com este triunfo, o líder e campeão FC Porto totaliza 24 pontos, mais seis do que o Sporting, segundo classificado, e mais oito do que o Benfica, que no domingo recebe o Vitória de Guimarães.
O Marítimo somou o quinto jogo seguido sem vencer no campeonato, mantendo-se no 11.º posto, com os mesmos oito pontos de Moreirense e Alverca, que tem menos um jogo.