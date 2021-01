Jorge Jesus e Sérgio Conceição orientam os principais candidatos à conquista do título

Jorge Jesus: "Jogadas individuais podem fazer a diferença no clássico"

Na tabela estão em igualdade pontual, mas a história recente faz do FC Porto favorito no clássico da 14.ª jornada da I Liga (às 21.00, Sport TV). A equipa de Sérgio Conceição ganhou os últimos quatro duelos frente ao Benfica - o último valeu um troféu, a 22.ª Supertaça Cândido Oliveira -, mas a estatística não seduz o pragmático técnico portista: "A hegemonia é o próximo jogo. Se não ganharmos, temos aqui umas pistolas e umas fisgas apontadas. Isto faz parte do que é o futebol: resultados."

O técnico portista lembrou o contexto do último jogo, na Taça de Portugal, em que se impôs ao Nacional, na Madeira, por 4-2 após prolongamento, para revelar o que difere face ao adversário, que jogou a 20 quilómetros de casa e venceu o Estrela da Amadora (4-0 nos 90 minutos). "Tivemos uma viagem, jogámos 123 minutos, chegámos de madrugada... Do onze do adversário nenhum teve muitos minutos. Estão há sete dias sem competir. É natural que haja uma diferença. Nem quero utilizar esse facto como justificação. Somos uma equipa de topo, mas não vou dizer que não queria ter uma semana limpa para preparar o jogo. O prolongamento não devia ter acontecido, devíamos ter feito quatro, cinco golos", assumiu o treinador dos dragões.