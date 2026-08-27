Fatoumata Diallo volta a fazer história e baixa recorde nacional dos 400 metros barreiras para 53,30 segundos

Fatoumata Diallo voltou a superar o recorde nacional dos 400 metros barreiras ao terminar, esta quinta-feira, a prova da Liga Diamante de Zurique em 53,30 segundos. A portuguesa concluiu a corrida no quarto lugar e melhorou em 25 centésimos o máximo que estabelecera apenas duas semanas antes, quando conquistou a medalha de bronze nos Campeonatos da Europa de Birmingham.

A atleta de 26 anos voltou, assim, a confirmar o melhor momento da carreira numa prova que reuniu algumas das principais especialistas mundiais da disciplina. No Estádio Letzigrund, Fatoumata Diallo ficou apenas atrás das norte-americanas Anna Cockrell, vencedora com 52,13 segundos, e Dalilah Muhammad, segunda com 53,16, e da jamaicana Rushell Clayton, terceira classificada com 53,17.

A portuguesa ficou a apenas 13 centésimos de um lugar no pódio e retirou um quarto de segundo ao recorde nacional de 53,55 que alcançara na final europeia. Em Birmingham, Fatoumata Diallo tinha terminado atrás da campeã europeia, a eslovaca Emma Zapletalová, e da britânica Emily Newnham, tornando-se a primeira portuguesa a conquistar uma medalha internacional nos 400 metros barreiras.

O desempenho em Zurique confirma uma evolução particularmente expressiva. No início de junho, Fatoumata Diallo tinha igualado, com 54,31 segundos, o recorde nacional que viria também a ser alcançado por Sofia Lavreshina. Nos Europeus, tornou-se a primeira portuguesa a correr a distância em menos de 54 segundos, com 53,55, e agora voltou a baixar significativamente essa marca. Fatoumata Diallo passou igualmente a ocupar o 16.º lugar na lista europeia de todos os tempos da disciplina.

Depois da corrida, a portuguesa admitiu que o resultado já não a surpreendeu tanto como o alcançado nos Europeus, uma vez que acreditava estar preparada para correr na casa dos 53,30 segundos. Fatoumata Diallo destacou ainda a capacidade para competir sob pressão e a importância de permanecer concentrada no próprio desempenho.

O quarto lugar permitiu-lhe somar pontos importantes na classificação da Liga Diamante. A Federação Portuguesa de Atletismo anunciou que o resultado garantiu a presença da atleta na final do circuito, marcada para a próxima semana, em Bruxelas, onde voltará a enfrentar algumas das melhores barreiristas do mundo.