O italiano explicou a recente gestão do plantel que tem aplicado nas diferentes competições, após ter feito seis alterações no 'onze' no último jogo.
O italiano explicou a recente gestão do plantel que tem aplicado nas diferentes competições, após ter feito seis alterações no 'onze' no último jogo.FOTO: CARLOS BARROSO/LUSA
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Farioli diz que o dérbi de Lisboa não pode ser "distração"

Vindo de uma derrota em Inglaterra, na quinta-feira, frente ao Nottingham Forest, o grupo terá apenas três dias para reagir à adversidade.
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O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, quer os seus jogadores totalmente focados no encontro frente ao Tondela, da 30.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo. O treinador remeteu o duelo entre Sporting e Benfica para segundo plano.

A 30.ª jornada pode assumir contornos decisivos nas contas para o título nacional, com o dérbi lisboeta, às 18:00 de domingo, a anteceder a receção dos 'dragões' ao 'aflito' Tondela. A equipa luta pela manutenção no principal escalão, às 20:30.

"Claro que é um grande jogo [dérbi]. Mas, nessa altura, já estaremos no balneário a preparar o nosso jogo. Não nos podemos distrair, nem ter qualquer tipo de expectativa. O mais importante é o que vamos fazer e como vamos abordar o nosso jogo", realçou Farioli, em conferência de imprensa, lembrando que o líder do campeonato é "dono do seu destino", independentemente dos resultados de terceiros.

Vindo de uma derrota em Inglaterra, na quinta-feira, frente ao Nottingham Forest (1-0), que ditou o afastamento dos 'azuis e brancos' da Liga Europa, o grupo terá apenas três dias para reagir à adversidade. "Temos um calendário apertado, com apenas dois dias para preparar o jogo, o que não é muito. Também não há muito tempo para olhar para trás. Desde que voltámos ontem [sexta-feira], mudámos o nosso foco para o Tondela, que mudou de treinador [Gonçalo Feio] recentemente. A nossa análise foi baseada nos últimos dois jogos, mas também olhámos para a sua experiência na Polónia", disse Farioli.

O italiano explicou ainda a recente gestão do plantel que tem aplicado nas diferentes competições, após ter feito seis alterações no 'onze' no último jogo, em que os portistas jogavam o acesso à primeira meia-final europeia desde 2010/11, época em que venceram a Liga Europa. "Acima de tudo, significa respeito pelos meus jogadores. Há umas semanas, quando começámos com este universo paralelo entre taças e Liga, tivemos muitos jogos com oito ou nove substituições na equipa. Tenho sorte por ter um grupo que gere tão bem as competições, com muito respeito pela Liga, Liga Europa e Taça de Portugal. Foi o que me permitiu tomar essa decisão", justificou.

"Muito boa posição"

Na entrada para as últimas cinco rondas, garante que nada está assegurado, mas assume que o trabalho até aqui desenvolvido deixa o clube em "muito boa posição": "Esta era uma época de reconstrução, mas com o trabalho do clube e dos jogadores, este processo foi muito mais rápido do que todos esperavam. Estamos a competir por títulos, agora é tempo de terminar o trabalho".

Martim Fernandes, confirmou o treinador, continua em recuperação de uma entorse "grave" e está fora do duelo frente aos tondelenses, procurando estar já disponível frente ao Sporting, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, na quarta-feira.

De resto, os lesionados Samu, Luuk de Jong e Nehuén Pérez estão também excluídos do próximo compromisso.   O líder da I Liga, FC Porto, com 76 pontos, recebe o Tondela, 17.º e penúltimo classificado, com 21 pontos, em encontro da 30.ª jornada, marcado para as 20:30 de domingo, sob arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

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