Farioli com a dura tarefa de manter FC Porto na rota do título sem Samu, que vale 32% dos golos da equipa

A notícia de que o FC Porto não contará com Samu Aghehowa poderá ser tão relevante para o rumos da I Liga quanto o golo de Luís Suárez que deu o empate 1-1 ao Sporting no clássico da última segunda-feira.Responsável por quase um terço dos golos marcados pelos dragões no campeonato - mais concretamente 13 dos 42, o equivalente a 31,95% - o internacional espanhol será, por certo, uma ausência sentida na equipa treinada por Francesco Farioli na luta pelo título após ver confirmada uma grave lesão no joelho direito.Além de marcar - e somar uma assistência - em cinco jogos que o FC Porto venceu por mais de dois golos de diferença, Samu foi decisivo noutras cinco partidas que os dragões venceram pela margem mínima: frente a Nacional (1-0), Moreirense (2-1) e Santa Clara (1-0), além de outras duas em que bisou em triunfos mais confortáveis (2-0 com o AVS e 3-1 frente ao Estrela da Amadora). Ou seja, os golos do avançado de 21 anos garantiram 10 pontos ao FC Porto.Com a 22.ª jornada à porta, o FC Porto, que no domingo visita o Nacional, tem quatro pontos de vantagem sobre o Sporting e sete sobre o Benfica. Ou seja: num exercício hipotético, sem os golos de Samu o FC Porto não seria líder do torneio, pelo que o campeonato estaria mais disputado entre os rivais de Lisboa do que tranquilo para os lados do Dragão..Para tornar a situação mais desafiadora, o suplente de Samu, o neerlandês Luuk de Jong, também recupera de uma lesão num joelho até final da época. De momento, o turco Denis Gül, autor de dois golos a I Liga, surge como a opção mais provável, seguido do nigeriano Terem Moffi, contratado na janela de inverno para suprir a ausência do internacional pelos Países Baixos.Com boas opções para o meio-campo e para as alas, Farioli poderá ver também em William Gomes uma alternativa para a frente de ataque. Com bom porte físico e bom instinto pelo golo, o brasileiro tem alternado entre a titularidade e o banco de suplentes com Pepê, mas poderá agora encontrar uma oportunidade para somar ainda mais minutos numa nova posição.Seja qual for a solução encontrada por Francesco Farioli, o FC Porto poderá, pelo menos, olhar para o copo meio cheio: mesmo ausente até ao final da época, Samu já deixou a “gordura” necessária na liderança do campeonato, margem que pode revelar-se decisiva na corrida pelo título. Este domingo, 15 de fevereiro, às 15h30, o Nacional será o primeiro teste a um dragão órfão do seu goleador..Samu sofre entorse no joelho direito frente ao Sporting e tem época em risco.Sporting empata no Dragão ao cair do pano e FC Porto segura quatro pontos de vantagem