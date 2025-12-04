FC Porto. Luuk de Jong sofre lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo

O neerlandês Luuk de Jong, avançado do FC Porto, sofreu uma "lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", na sequência do encontro frente ao Estoril, da 12.ª ronda da I Liga, anunciaram esta quinta-feira, 4 de dezembro, os dragões.O jogador, recuperado recentemente de lesão no mesmo joelho, que o afastou dos relvados desde o início de setembro, terminou o encontro frente aos estorilistas (vitória por 1-0), no domingo, com queixas físicas.Numa altura em que também Deniz Gül ainda consta do boletim médico portista, apenas Samu está totalmente apto para ocupar a posição de ponta de lança na equipa de Francesco Farioli.Além dos dois avançados, o defesa central Nehuén Pérez é baixa confirmada, visto que atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total de um tendão de Aquiles.Os portistas defrontam esta quinta-feira o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, a partir das 20h15, nos quartos de final da Taça da Liga, sob arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém..Taça da Liga. Farioli diz que FC Porto vai “fazer o melhor possível” frente ao V. Guimarães, apesar do cansaço