Taça da Liga. Farioli diz que FC Porto vai “fazer o melhor possível” frente ao V. Guimarães, apesar do cansaço

O treinador Francesco Farioli garantiu esta quarta-feira, 3 de dezembro, que o FC Porto quer “fazer o melhor possível” frente ao Vitória de Guimarães, em jogo marcado para esta quinta-feira a contar para os quartos de final da Taça da Liga.O FC Porto procura alcançar as meias-finais de uma competição que só venceu uma vez, em 2022/23, e Farioli afirmou que a ambição passa por dar “a melhor resposta possível”, apesar do desgaste acumulado e das limitações físicas no plantel.“Os últimos jogos foram para diferentes competições, há muitos livros em cima da mesa, mas é outra prova, o desejo é fazer o melhor possível, compreendendo o momento da equipa. Só vencemos uma vez e vamos tentar fazer algo diferente”, disse o técnico.Sobre a eventual gestão do plantel, o treinador explicou que dependerá das avaliações médicas: “Tivemos jogadores com alguns problemas, especialmente nos joelhos. Precisamos de avaliar isso antes de decidir o onze, para preservar a integridade dos jogadores. O importante é vencer".Apesar das dúvidas no ataque, o técnico assumiu que o clube está a "tentar de tudo para recuperar os jogadores", mas mostrou-se confiante de que "quem entrar vai aproveitar a oportunidade".O italiano classificou como “muito positiva” a época até agora, destacando a mudança de mentalidade do grupo desde julho, mas alertou que “o trabalho está longe de estar feito”, lembrando as diferenças pontuais para Sporting e Benfica nas últimas épocas.Farioli elogiou ainda a Gala Dragões de Ouro, que considerou “única” e um momento importante para compreender “o amor pelo FC Porto”.Quanto à escolha do guarda-redes para esta competição, disse que só decidirá o dono da baliza no dia do jogo: “Tenho três guarda-redes experientes, líderes, exemplos para os mais jovens. Infelizmente, só pode jogar um".Alan Varela está “totalmente recuperado”, confirmou Farioli, enquanto a utilização de Luuk de Jong "será mais difícil" e a Deniz Gül ainda incerta.Luís Pinto vê FC Porto como “bom teste” para Vitória mostrar do que “é capaz”Luís Pinti, treinador do Vitória de Guimarães, afirmou entretanto que a visita ao FC Porto é “bom teste” para os minhotos mostrarem aquilo de que “são capazes”.“É um desafio [defrontar o FC Porto no Estádio do Dragão]. É um bom teste para perceber aquilo de que, neste momento, esta equipa é capaz. Julgo que o jogo de amanhã [quinta-feira] será um bom teste para atestarmos a nossa capacidade atual e um bom desafio para nos colocar problemas diferentes dos últimos jogos, extremamente interessantes de resolver”, frisou, na antevisão ao desafio.Ciente de que uma vitória no reduto portista vale o acesso à meia-final com o Sporting, agendada para 7 de janeiro, o técnico, de 36 anos, reconheceu que a Taça da Liga é uma prova que os oito clubes envolvidos podem vencer, pela sua brevidade, e preferiu não comentar o facto de a prova estar ‘desenhada’ para reunir os quatro primeiros classificados do campeonato anterior na fase final.“Sabemos o que significa o jogo e o que pode trazer para o clube. Queremos entrar no jogo para vencer. Não há nenhuma equipa no mundo que não o faça. (…) Prefiro olhar para o ‘copo meio cheio’. É uma competição curta. Todos os clubes envolvidos têm a possibilidade de a vencer. Vencendo, damos um passo grande”, salientou.O ‘timoneiro’ vitoriano considerou ainda que as três vitórias consecutivas, perante Tondela (1-0), para a I Liga, Mortágua (4-0), para a Taça de Portugal, e AVS (4-0), novamente para o campeonato, refletem “um processo natural de crescimento” e perspetivou um encontro diferente do que se realizou em 11 de agosto, na jornada inaugural da I Liga, quando os vitorianos foram derrotados pelos ‘dragões’ (3-0) no Porto.“Na altura, o ‘mercado’ ainda estava em aberto. Mais do que falar em crescimento, é importante testar, competir e reconhecer a valia do adversário e competir para perceber o ponto em que estamos. O Vitória é uma equipa muito diferente daquela que iniciou a temporada”, mencionou.Já o FC Porto é, para o treinador, “uma equipa que começou a época de forma muito forte”, que “continua muito forte”, que só sofreu um golo como anfitrião em competições internas, perante o Sporting de Braga (2-1), e que continua perigoso em termos ofensivos, apesar da vitória tangencial de domingo (1-0), sobre um Estoril Praia que ‘incomodou’.“O Estoril foi uma equipa competente no Dragão, mas é uma equipa muito diferente da nossa em termos de características. Podemos retirar alguma coisa desse jogo, mas o Porto é extremamente forte e capaz. Só uma equipa assim pode ter um número de golos sofridos tão baixo”, referiu.Luís Pinto prometeu ainda apresentar “o melhor ‘onze’”, “extremamente competente e preparado”, sem revelar possíveis alterações face ao jogo anterior.O treinador elogiou ainda o momento do Vitória de Guimarães, que definiu como uma equipa “forte taticamente” e capaz de apresentar “diferentes cenários” em campo.O encontro entre FC Porto e Vitória de Guimarães está marcado para quinta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, sendo que o vencedor juntar-se-á a Sporting, Benfica e Sporting de Braga na 'final four' - que terá lugar entre 06 e 10 de janeiro, em Leiria - e irá encontrar os 'leões' nas meias-finais.