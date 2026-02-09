Sporting empata no Dragão ao cair do pano e FC Porto segura quatro pontos de vantagem

FC Porto e Sporting empataram (1-1) esta segunda-feira, 9 de fevereiro, no Estádio do Dragão, em partida da 21.ª jornada, um resultado que mantém os dragões com quatro pontos de vantagem sobre os leões.O médio costa-marfinense Seko Fofana, emprestado pelo Rennes e em estreia absoluta pelos dragões, inaugurou o marcador aos 76 minutos, na sequência de uma jogada de insistência, com vários remates até a bola finalmente entrar na baliza de Rui Silva.Já em tempo de compensação, o árbitro Luís Godinho assinalou uma falta na área portista a castigar mão na bola de Francisco Moura. Na execução do penálti, Luis Suárez permitiu a defesa de Diogo Costa, mas marcou na recarga, aos 90+9'.O FC Porto lidera a I Liga com 56 pontos, mais quatro que o Sporting e sete que o Benfica.Veja os golos: