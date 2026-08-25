Eustáquio deixa FC Porto em definitivo e ruma ao Swansea

Stephen Eustáquio está de saída do FC Porto e vai prosseguir a carreira no Swansea, clube galês que disputa o Championship, segundo escalão do futebol inglês. O médio internacional canadiano deixa assim os dragões em definitivo, depois de uma ligação ao clube iniciada em janeiro de 2022.

O negócio deverá garantir ao FC Porto um encaixe de cerca de quatro milhões de euros, aos quais poderão juntar-se mais 1,5 milhões mediante o cumprimento de objetivos. Os dragões ficam ainda com 10% de uma futura transferência do jogador.

Eustáquio segue para o Reino Unido para cumprir as últimas formalidades antes de assinar pelo Swansea, iniciando uma nova etapa da carreira aos 29 anos.

O internacional canadiano chegou ao FC Porto em janeiro de 2022, proveniente do Paços de Ferreira, inicialmente por empréstimo, acabando depois por permanecer em definitivo no Dragão. Ao longo das épocas seguintes ganhou espaço no meio-campo portista e participou na conquista de vários troféus pelos azuis e brancos.

Na última temporada, porém, o percurso de Eustáquio sofreu uma alteração. O médio foi cedido ao Los Angeles FC, experiência que o levou para a Major League Soccer antes de regressar ao universo portista.

O jogador esteve também ao serviço da seleção canadiana no Mundial de 2026, realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, mantendo-se como uma das figuras mais experientes da equipa nacional.

Com contrato com o FC Porto até junho de 2027, Eustáquio entra agora no último capítulo da passagem pelos dragões. A transferência para o Swansea permite ao clube portista realizar um encaixe imediato com um jogador que se aproximava do último ano de contrato, mantendo ainda a possibilidade de beneficiar financeiramente de uma eventual venda futura.

A mudança para o futebol britânico representa igualmente um novo desafio para Eustáquio, que, depois das experiências em Portugal e nos Estados Unidos, se prepara agora para competir no Championship.