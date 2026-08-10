Europeus de atletismo: Tsanko Arnaudov 17.º na qualificação do lançamento do peso

O português Tsanko Arnaudov terminou hoje no 17.º lugar a qualificação para a final do lançamento do peso dos Campeonatos da Europa de atletismo, em Birmingham, em Inglaterra, com um arremesso a 18,95 metros.O lançador do Sporting, de 34 anos, iniciou o concurso com um lançamento a 18,59, prosseguindo com os 18,95 finais, antes de terminar com um nulo, sem conseguir melhorar os 19,40 da sua melhor marca do ano.“Acho que este concurso era acessível e eu fiz uma marca regular para mim, num ano atípico, diferente, espetacular, excelente, incrível, mas cuja época desportiva não tem sido tão bem conseguida, porque existem outras prioridades”, afirmou o medalha de bronze nos Europeus Amesterdão2016, aludindo ao nascimento do seu filho com a velocista Cátia Azevedo.Tsanko Arnaudov tem 21,56 metros como recorde pessoal, desde 2017, ano em que foi quarto nos Europeus ‘indoor’, em Belgrado.“Obviamente, o desporto é uma prioridade para mim, mas em segundo plano. Eu estou feliz, não posso dizer que estou triste. Apesar de não ter conseguido uma boa época, com boas marcas, aqui estou, a bater-me com os melhores e, claramente, a apostar em chegar aos meus terceiros Jogos Olímpicos em Los Angeles2028", referiu.O italiano Leonardo Fabbri, campeão em título, dominou a qualificação, com um lançamento a 21,29 metros, enquanto o irlandês Eric Favors foi o 12.º e último repescado, com 19,54.“Esta minha nova fase está a ser incrível, estou superentusiasmado, mas quando estou aqui estou concentrado naquilo que faço e dou o meu melhor, só que, às vezes, o meu melhor não chega, mas, agora, tenho uma motivação extra para continuar e para mostrar ao meu pequenino que tudo é possível com trabalho”, explicou Arnaudov, após o 17.º lugar nos seus quintos Europeus, que se segue ao 15.º em Roma2024, ao 18.º em Munique2022 e ao nono em Berlim2018..Europeus de atletismo: Omar Elkhatib e Ericsson Tavares apuram-se para as ‘meias’ dos 400 metros.Europeus de atletismo: Gerson Baldé avança para a final do salto em comprimento