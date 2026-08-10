Europeus de atletismo: Gerson Baldé avança para a final do salto em comprimento

O atleta do Sporting, de 26 anos, assegurou um lugar na final marcada para terça-feira, às 20:16, com os 7,99 metros da sua segunda tentativa, numa qualificação em que cometeu dois nulos.Gerson Baldé apresentou-se em Birmingham com a quarta melhor marca europeia do ano, graças aos 8,46 metros alcançados em Torun2026, quando conquistou o cetro mundial ‘indoor’.Mattia Furlani, vice-campeão da Europa e também em Torun2026, falhou o apuramento, sem conseguir melhorar os 7,73 do seu primeiro ensaio, numa qualificação liderada pelo também italiano Francesco Ettore Inzoli, com 8,34.O último ‘repescado’ para a final foi o checo Petr Meindlschmid, com 7,91.O melhor resultado português de sempre no comprimento em Europeus ao ar livre é o quarto lugar alcançado por Álvaro Dias, em Bruxelas1950..Europeus de atletismo: Arialis Martínez junta-se a Tatjana Pinto nas semifinais dos 100 metros.Europeus de atletismo: Dongmo, Inchude e Bandeira na final do lançamento do peso