Europeus de atletismo: Arialis Martínez junta-se a Tatjana Pinto nas semifinais dos 100 metros

A velocista do Benfica concluiu a primeira série no quarto lugar, em 11,18 segundos, que lhe valeram o sexto registo nesta fase, avançando para as semifinais, marcadas para as 20:10 e para as quais já está apurada diretamente Tatjana Pinto.Arialis Martínez, de 31 anos, correu sete centésimos de segundo mais rápida do que o seu melhor tempo de 2026, ficando a um centésimo do seu recorde pessoal (11,17), que remontava a 2023 - a última apurada foi a suíça Nathacha Kouni, com a marca de 11,31.Nas semifinais já estava a velocista do Sporting Tatjana Pinto, de 34, graças ao seu recente recorde nacional de 11,02, o sexto melhor tempo entre as inscritas para Birmingham2026.Tatjana Pinto conta três medalhas europeias no seu historial, todas na estafeta 4x100 metros quando ainda corria pela Alemanha, com o ouro em Helsinquia2012 e os bronzes em Amesterdão2016 e Berlim2018.A anterior recordista nacional Lorène Bazolo, que está convocada para a estafeta 4x100 metros, detém o melhor resultado de sempre de uma portuguesa nos 100 metros em Europeus, com o 13.º lugar em Munique2022..Europeus de atletismo: Dongmo, Inchude e Bandeira na final do lançamento do peso