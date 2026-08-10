Europeus de atletismo: Dongmo, Inchude e Bandeira na final do lançamento do peso

Auriol Dongmo, vice-campeã europeia em 2022, ano em que se sagrou campeã mundial ‘indoor’, assegurou um lugar na final, marcada para hoje, às 19:03, com um arremesso a 18,76 metros, na segunda tentativa, depois de ter iniciado o concurso com 17,47.A sua companheira no Sporting Jessica Inchude também avançou para a final, com 18,57, no terceiro lançamento, depois de ter ficado a três centímetros da marca de apuramento direto logo no primeiro lançamento (18,17), seguindo-se um nulo.Com o 12.º lugar na qualificação, Eliana Bandeira assegurou um dos 12 lugares na final, com os 17,62 do primeiro ensaio, que não conseguiu melhorar nas outras duas tentativas (17,60 e 17,47).Dongmo terminou a qualificação com a terceira melhor marca, apenas atrás da alemã Yemisi Mabry e da neerlandesa bicampeã europeia Jessica Schilder, que lançaram a 19,25 e 19 metros, respetivamente, enquanto Inchude foi sexta..Jéssica Inchude aponta às medalhas: “O grande sonho é subir ao pódio nos Jogos Olímpicos”