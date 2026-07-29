Jéssica Inchude aponta às medalhas: “O grande sonho é subir ao pódio nos Jogos Olímpicos”
Paulo Spranger
Desporto

Jéssica Inchude aponta às medalhas: “O grande sonho é subir ao pódio nos Jogos Olímpicos”

Finalista olímpica em Paris 2024 e agora com um recorde pessoal de 19,62 metros, Jéssica Inchude prepara-se para atacar os Europeus de Birmingham, onde assume a ambição de chegar ao pódio.
Cecília Carmo
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