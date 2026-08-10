Europeus de atletismo: Omar Elkhatib e Ericsson Tavares apuram-se para as ‘meias’ dos 400 metros

João Coelho foi terceiro na segunda série das eliminatórias, mas a qualificação, desta vez, foi feita apenas por tempo, com os 46,06 segundos a deixarem-no como 13.º nesta fase, o primeiro entre os eliminados.O também velocista do Sporting Omar Elkhatib terminou com o segundo tempo das eliminatórias, ao cumprir a volta à pista do Alexander Stadium em 45,49 segundos, sendo apenas batido pelo húngaro Patrik Simon Enyingi (44,87), com quem partilhou a primeira série.Ericsson Tavares também superou com sucesso as eliminatórias, com a marca de 45,92 segundos, a 11.ª final, apesar do quinto posto na terceira série.O romeno Mihai Sorin Dringo foi o último dos ‘repescados’ para as semifinais, que vão ser disputadas na terça-feira, a partir das 21:00, e que já contavam com os 12 primeiros do ranking, para disputar a presença na final, agendada para quarta-feira, às 20:50.O melhor resultado português nos 400 metros pertence a Ricardo dos Santos, que foi sétimo em Amesterdão2018 e que está entre os convocados para a estafeta 4x400 da atual edição..Europeus de atletismo: Gerson Baldé avança para a final do salto em comprimento.Europeus de atletismo: Arialis Martínez junta-se a Tatjana Pinto nas semifinais dos 100 metros