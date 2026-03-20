André Clóvis (ao centro) é o abono de família do Académico de Viseu, com 20 golos na II Liga, razão por que já foi o Melhor Marcador em 2022/23.
André Clóvis (ao centro) é o abono de família do Académico de Viseu, com 20 golos na II Liga, razão por que já foi o Melhor Marcador em 2022/23.FOTO: Académico de Viseu
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Estreia ou regresso? Académico de Viseu está lançado para devolver terras de Viriato ao mapa da I Liga

Viseenses estão em 2.º lugar na II Liga, em zona de subida, resultado de investimento avultado de um grupo alemão. Clube foi refundado em 2006, após insolvência do Académico original.
David Pereira
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