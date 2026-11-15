"Estes merdas ucranianos". Bielorrusa Sabalenka pede desculpa após insultos e esclarece polémica

As WTA Finals arrancaram com elevada controvérsia. Desde logo, não existiu a tradicional fotografia entre as qualificadas para o torneio que reúne as oito melhores tenistas do ano de 2026, uma vez que a ucraniana Elina Svitolina se recusou a pousar ao lado da russa Mirra Andreeva e da bielorrussa Aryna Sabalenka. Depois, foi alegadamente objeto de insultos após ter derrotado esta última em court.

O encontro aconteceu na passada sexta-feira, dia 13 de novembro, e Sabalenka foi eliminada por Elina Svitolina, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-1, mas foram as imagens da frustração da bielorrussa, partilhadas depois que se tornaram virais nas redes sociais e desencadearam uma onda de indignação e críticas à número dois mundial. Um vídeo publicado por uma conta ucraniana no X, de um site especializado em notícias de ténis, acusava a tenista de proferir insultos à adversária e ao povo ucraniano.

Recorrendo a uma análise do movimentos dos lábios, várias contas ligadas ao ténis ucraniano começaram a partilhar e transcrever e traduzir o que a tenista disse, em russo, acusando-a de expressões ofensivas como: “Estes merdas ucranianos, por amor de Deus” ou “Esta puta ucraniana de merda, por amor de Deus”.