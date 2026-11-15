"Estes merdas ucranianos". Bielorrusa Sabalenka pede desculpa após insultos e esclarece polémica
As WTA Finals arrancaram com elevada controvérsia. Desde logo, não existiu a tradicional fotografia entre as qualificadas para o torneio que reúne as oito melhores tenistas do ano de 2026, uma vez que a ucraniana Elina Svitolina se recusou a pousar ao lado da russa Mirra Andreeva e da bielorrussa Aryna Sabalenka. Depois, foi alegadamente objeto de insultos após ter derrotado esta última em court.
O encontro aconteceu na passada sexta-feira, dia 13 de novembro, e Sabalenka foi eliminada por Elina Svitolina, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-1, mas foram as imagens da frustração da bielorrussa, partilhadas depois que se tornaram virais nas redes sociais e desencadearam uma onda de indignação e críticas à número dois mundial. Um vídeo publicado por uma conta ucraniana no X, de um site especializado em notícias de ténis, acusava a tenista de proferir insultos à adversária e ao povo ucraniano.
Recorrendo a uma análise do movimentos dos lábios, várias contas ligadas ao ténis ucraniano começaram a partilhar e transcrever e traduzir o que a tenista disse, em russo, acusando-a de expressões ofensivas como: “Estes merdas ucranianos, por amor de Deus” ou “Esta puta ucraniana de merda, por amor de Deus”.
A polémica ganha uma dimensão particularmente sensível devido à guerra na Ucrânia e levou Aryna Sabalenka, que tem sido criticada pelas suas ligações públicas ao regime de Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia e aliado de Vladimir Putin, a justificar-se nas redes sociais: “O meu comentário não era dirigido à Elina. Estava frustrada com um pequeno grupo de espectadores que celebravam agressivamente os meus erros e reagi emocionalmente naquele momento.”
A tenista que é n.º 2 do ranking WTA reconheceu que deveria ter-se controlado e gerido a frustração de outra maneira: "Peço desculpa a qualquer pessoa que possa ter ofendido. A Elina jogou um excelente encontro e desejo-lhe o melhor para o resto do torneio", disse ainda.
Um dia depois dos insultos, no sábado, dia 14 de novembro, após vencer Linda Noskova (6-2 e 6-1) e garantir um lugar na final do torneio, Svitolina reagiu de forma diplomática: "Como podemos ver nas bancadas, há muitos, muitos ucranianos, muitas, muitas bandeiras e, claro, eles querem que eu vença. Já nos enfrentamos muitas vezes. Aryna tem os seus torcedores. Eu tenho os meus. Só espero que as partidas entre nós sejam respeitadas. Às vezes, em alguns jogos que disputamos, surgem comentários nada agradáveis a meu respeito, relacionados com a guerra. E nas redes sociais às vezes as coisas acabam por ser um pouco distorcidas.”
Na final do WTA Finals, a ucraniana Elina Svitolina vai enfrentar a russa Mirra Andreeva e vai manter o boicote ao aperto de mão.
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