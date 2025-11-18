Espanha, Bélgica, Áustria, Escócia e Suíça asseguram apuramento para o Mundial 2026

Espanha, Bélgica, Áustria, Escócia e Suíça asseguraram esta terça-feira, 18 de novembro, as últimas vagas de qualificação direta da Europa para o Campeonato do Mundo de futebol de 2026, ao vencerem os respetivos grupos.A Espanha, campeã do mundo em 2010, vai disputar um Mundial pela 17.ª vez, 13.ª seguida, após empatar 2-2 na receção à Turquia, enquanto a Bélgica, terceira classificada em 2018 e quarta em 1986, conquistou a sua 15.ª qualificação, a quarta consecutiva.Ausentes desde 1998, a Áustria, terceira em 1954 e quarta em 1934, chega pela oitava vez a uma fase final, menos uma do que a Escócia, que também falhou a presença nas últimas seis edições, enquanto a Suíça assegurou a sua 13.ª presença, sexta sucessiva.Com o apuramento destas cinco nações, contam-se 39 seleções com presença garantida na 23.ª edição do Campeonato do Mundo, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, 12 da Europa, cujo contingente vai ser de 16 após os play-offs..Alemanha e Países Baixos carimbam apuramento para o Mundial 2026.Portugal no Mundial2026, após golear Arménia. Federação tenta libertar Ronaldo do castigo para a estreia