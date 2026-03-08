“Equilibrar o jogo”. Benfica promove ação no Estádio da Luz em homenagem ao Dia da Mulher

O grande clássico entre Benfica e FC Porto, disputado este domingo, 8 de março, no Estádio da Luz, ficou marcado por um momento simbólico também fora das quatro linhas: numa iniciativa da Sagres, patrocinadora do clube, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, o clube fez parte da ação “Equilibrar o Jogo”, que incluiu o apagar gradual das luzes das bancadas antes do apito inicial e um vídeo com a participação de jogadores como Tomás Araújo, António Silva e Aursnes.O objetivo foi chamar a atenção para a reduzida presença feminina nos estádios. Segundo dados apresentados durante a ação, apenas 23% dos adeptos presentes em dias de jogo na Luz são mulheres.A ativação decorreu perante cerca de 66 mil espectadores e foi conduzida pela radialista e adepta benfiquista Filipa Galrão. “As mulheres também querem vibrar, apoiar e brindar ao clube do nosso coração. Mas não têm tempo”, afirmou.Durante o momento, surgiram nos ecrãs do estádio vários dados sobre a desigualdade na distribuição do tempo livre entre homens e mulheres. Um deles indicava que “3 em cada 4 mulheres são responsáveis por preparar as refeições de toda a família”.Também foram divulgados dados da OCDE que mostram que as mulheres portuguesas dedicam, em média, mais 232 minutos por dia do que os homens a trabalho não remunerado, como tarefas domésticas ou cuidados familiares - o equivalente a mais de dois jogos de futebol.Filipa Galrão sublinhou ainda a importância de tornar o ambiente do futebol mais inclusivo. “Os estádios foram durante muito tempo um espaço quase exclusivamente masculino e é muito importante que sejam cada vez mais um lugar acolhedor para todos, como uma casa deve ser”, declarou.“Se as responsabilidades familiares forem mais partilhadas, as mulheres ganham mais tempo para si próprias. Para muitas mulheres, como eu, esse tempo também é para viver o futebol“, complementou Galrão.Já dentro dos relvados, o confronto foi de facto equilibrado. Com uma parte dominda por cada equipa, a partida terminou empatada em 2 - 2..Benfica reage e resgata empate no clássico, mas luta pelo topo mantém-se inalterada