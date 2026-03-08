Benfica reage e resgata empate no clássico, mas luta pelo topo mantém-se inalterada

Tudo na mesma na frente do Campeonato. Nem Benfica nem FC Porto aproveitaram o empate do Sporting este sábado e a diferença pontual mantém-se igual entre os 3 primeiros classificados, depois do empate a dois golos no estádio da Luz.O Benfica começou melhor, mas os portistas acabaram por ser mais eficazes e recolheram aos balneários já com uma vantagem confortável por 2-0. A primeira parte foi marcada por intensidade e interrupções.O encontro começou com um pontapé de canto para o Benfica e com os encarnados a protagonizarem o primeiro ataque da partida. No entanto, o jogo cedo foi interrompido devido ao fumo provocado por tochas e fogo de artifício lançados por adeptos nas bancadas, situação que dificultou a visibilidade e obrigou a uma breve paragem.Apesar da entrada mais ofensiva da equipa da casa, foi o Porto quem chegou ao golo aos 10 minutos. Alan Varela lançou Froholdt em profundidade e o médio dinamarquês rematou numa primeira fase para defesa de Trubin. A bola, contudo, sobrou novamente para o próprio Froholdt que, na recarga, não desperdiçou e colocou os dragões em vantagem..O Benfica tentou reagir e esteve perto de criar perigo aos 23 minutos, quando Tomás Araújo rematou na sequência de um pontapé de canto, com a bola a ser bloqueada na área. Quando o Benfica parecia procurar o empate, foi novamente o FC Porto a marcar. Aos 40 minutos, Gabri Veiga lançou Pietuszewski e o extremo polaco apareceu isolado frente a Otamendi. Com uma finta eficaz, deixou o defesa argentino no chão antes de rematar sem hipótese para Trubin, ampliando a vantagem portista para 2-0.Na segunda parte, o jogo ganhou ainda mais intensidade e emoção. Logo ao intervalo, Farioli decidiu mexer na equipa: Gabri Veiga e Pepê, ambos amarelados, ficaram no balneário, dando lugar a Fofana e William Gomes. As alterações trouxeram nova dinâmica à partida, mas também mantiveram o equilíbrio e a tensão dentro de campo.. A resposta do Benfica acabaria por chegar aos 69 minutos. Após uma boa jogada ofensiva, Andreas Schjelderup apareceu em zona de finalização e fez o primeiro golo das águias, relançando completamente o encontro e reacendendo a esperança dos adeptos.Quando tudo parecia encaminhado para uma vitória portista, o Benfica voltou a acreditar até ao último segundo. Já muito perto do final do tempo regulamentar, surgiu o momento decisivo: Ivanovic cruzou a partir da direita e Leandro Barreiro apareceu na área para finalizar com eficácia e fazer o 2-2. O Estádio explodiu de emoção com o golo do empate, consumando uma recuperação impressionante depois de as águias terem estado a perder por dois golos.O final do jogo ficou ainda marcado por momentos de grande tensão junto aos bancos. Após uma confusão entre as equipas técnicas, José Mourinho acabou por ser expulso ao protestar com Lucho González, membro da equipa técnica do FC Porto. Assim terminou um clássico intenso e dramático, com o Benfica a lutar até ao fim para garantir um empate que soube a vitória, mas que nada traz aos encarnados na aproximação aos dois primeiros classificados..Mourinho admite que derrota com dragões afastará Benfica da luta pelo título. FC Porto é uma equipa “muito difícil de jogar contra”.Telma Monteiro acredita no Benfica, Fernanda Ribeiro confia no Porto. Clássico visto pelas campeãs