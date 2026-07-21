Entre a exaustão e o pódio: portugueses voltam a desafiar os limites na Yukon River Quest
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Entre a exaustão e o pódio: portugueses voltam a desafiar os limites na Yukon River Quest

António Palavra e Luís Vieira venceram a categoria K2 e terminaram no terceiro lugar da classificação geral da exigente prova canadiana. Apontam a nutrição como o maior desafio para futuras aventuras.
Cecília Carmo
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