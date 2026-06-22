Egito conquista primeira vitória em Mundiais no jogo frente à Nova Zelândia

O Egito somou no domingo, 21 de junho, a sua primeira vitória em Mundiais de futebol, ao nono jogo e quarta participação, ao bater a Nova Zelândia por 3-1, para assumir a liderança do Grupo G da edição 2026.Em Vancouver, no Canadá, em encontro da segunda jornada, Finn Surman adiantou o conjunto da Oceânia, aos 15 minutos, mas, na segunda parte, os ‘faraós’ deram a volta, com tentos de Mostafa Ziko, aos 58, Mohamed Salah, aos 67, e Trezeguet, aos 82.O conjunto africano lidera isolado o agrupamento, com quatro pontos, contra dois de Irão e Nova Zelândia, que empataram a zero, e um da Nova Zelândia, com as quatro seleções a terem a possibilidade de chegar aos 16 avos de final..Cabo Verde empata com o Uruguai e está na corrida aos '16 avos'