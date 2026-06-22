Cabo Verde empata com o Uruguai e está na corrida aos '16 avos'

O estreante Cabo Verde somou no domingo, 21 de junho, o segundo ponto em dois jogos no Mundial de futebol de 2026, ao empatar a dois golos com o Uruguai, na segunda jornada do Grupo H, em Miami Gardens.Kevin Pina marcou de livre direto (21 minutos), para o primeiro golo em Mundiais de Cabo Verde, após o 0-0 com a Espanha, os uruguaios deram a volta, pelo ‘leão’ Maxi Araújo (44) e Agustín Canobbio (45+6), mas Hélio Varela ripostou (61).Depois de empatar face a dois campeões do Mundo, Cabo Verde é terceiro do Grupo H, com os mesmos dois pontos dos uruguaios e menos dois do que a líder Espanha, enquanto a Arábia Saudita, última adversária do ‘onze’ de Bubista, é quarta, com um..Espanha goleia Arábia Saudita e também já espreita 16 'avos'