Dupla ex-Benfica tenta recuperar protagonismo e tirar Grémio do sufoco após saída de Luís Castro

O cabeceio de Martin Braithwaite para o fundo da baliza, já nos descontos da segunda parte da suada vitória por 1-0 do Grémio sobre o Coritiba, na última segunda-feira, 26 de outubro, deu o sopro de esperança que o Imortal tanto ansiava. Num golo 100% internacional, a bola chegou à cabeça do dinamarquês através de um cruzamento do ganês Amuzu, que, por sua vez, havia recebido a redonda de um nome conhecido dos adeptos benfiquistas e que andava algo desaparecido nas últimas partidas: Filip Krovinović.

Na parte de baixo da tabela do Brasileirão desde os tempos em que contava com Luís Castro à beira do relvado - despedido em setembro -, o clube gaúcho espera agora contar ainda mais com os 'pézinhos' do médio croata e de outro antigo jogador do Benfica que teve protagonismo durante a passagem do português pelo sul do Brasil, o avançado Carlos Vinícius.

Foi com a dupla em alta que Castro viveu um dos seus melhores momentos do ano à frente do clube gaúcho. Nos quartos de final da Taça do Brasil, no início de setembro, pouco antes da sua despedida, o Grémio despachou o Internacional numa das suas grandes partidas da época, vencendo o maior rival por 3-1.

Naquele dia, Vinícius bisou, enquanto Krovinović foi o grande maestro do Imortal, tanto com a bola a rolar, sendo responsável pelo terceiro golo, como depois do apito final, quando foi um dos protagonistas da 'valsa de 15 anos', uma provocação ao Inter, que desde 2011 não conquista um título nacional.

A classificação na Taça, na qual o Grémio segue vivo e é semifinalista ao lado de Atlético-MG, Palmeiras e Vasco da Gama, foi uma das poucas boas notícias do clube no ano, a par do título do campeonato gaúcho. Apesar do elevado investimento em 2026, o clube viu Luís Castro realizar um trabalho aquém das expectativas e, mesmo com a vitória diante do Coritiba na última jornada, continua na zona de despromoção do campeonato (a partida contra o Athletico-PR decorreu na madrugada desta sexta-feira, depois do fecho desta edição).

A chegada de Krovinović a Porto Alegre, em julho, foi mais um daqueles movimentos de mercado que mostram como o futebol brasileiro se tornou um destino cada vez mais frequente para jogadores com carreiras construídas na Europa. Aos 30 anos, o croata deixou o Hajduk Split, do seu país natal, onde jogava desde 2021, para se aventurar pela primeira vez na América do Sul.

O atleta foi uma indicação de Luís Castro, com quem já tinha trabalhado no Rio Ave, antes de se transferir para o Benfica. Pelo meio, passou também pelo West Bromwich Albion e pelo Nottingham Forest, em Inglaterra, antes de regressar à Croácia. Mas a saída de Castro, em setembro, alterou os planos: titular em sete jogos consecutivos com o português, perdeu espaço com o regresso de Renato Portaluppi, que procurou outras soluções para o meio-campo.

A entrada na segunda parte frente ao Coritiba e a participação na jogada do golo decisivo podem, por isso, representar uma oportunidade de recuperar terreno. E, curiosamente, o médio tem em Vinícius um velho conhecido dos tempos em que ambos estavam ligados ao Benfica.