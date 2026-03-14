Vinhais assegurou a conquista do título da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança a 22 de fevereiro
Vinhais assegurou a conquista do título da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança a 22 de fevereiroAF Bragança
Desporto

Do precoce Vinhais aos clubes históricos em vias de retoma. Como estão os campeonatos distritais?

O clube raiano quebrou jejum de 21 anos e sagrou-se campeão distrital da AF Bragança ainda em fevereiro, num campeonato com apenas dez equipas e 18 jornadas. O Vitória é líder em Setúbal.
David Pereira
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