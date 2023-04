Diogo Ribeiro. Recorde nacional, mínimos Olímpicos e 2.ª melhor marca do ano em 47.98 segundos

Dois recordes nacionais em quatro horas. Três recordes de Portugal batidos e dois mínimos Olímpicos conseguidos para Paris 2024 em dois dias. Melhor marca do ano conseguida nos 100m livres. Eis o resumo do excelente desempenho de Diogo Ribeiro no Open de Portugal de natação. E ainda há mais em agenda, com os 100m mariposa (sábado) e os 50m mariposa (domingo).

O nadador do Benfica está a mostrar tudo aquilo que se esperava dele desde que em 2022 se tornou um verdadeiro fenómeno da natação portuguesa com resultados nunca vistos e medalhas para adornar as conquistas. Hoje, na Madeira, o atleta de 18 anos começou o dia a bater o recorde nacional que já era seu desde agosto do ano passado nos 100 metros livres. Diogo conseguiu um lugar na final com 48,01 segundos e venceu-a com 47, 98s, cerca de quatro horas depois, melhorando assim o máximo de Portugal. Miguel Nascimento (Benfica) foi segundo com 49,63s e Tiago Costa (Sporting) terceiro com 50,17s.

É a segunda melhor marca mundial do ano, apenas atrás do chinês Wang Haoyu, com 47.89s. "É espetacular. Neste momento o fundamental é estar a nadar bem, tecnicamente e com muita força (...)Da eliminatória para a final de tarde a única coisa que alterei foi mesmo a chegada, os últimos 10 metros sem respirar e em braçada de 50 metros com braço esticado e isso penso que fez a diferença para a tarde", disse o nadador que hoje entra na piscina para os 100m mariposa - a sua especialidade.

As marcas obtidas ontem superam os mínimos para Paris 2024 (fixada no 48,34s). O atleta de 18 anos garantiu até agora a presença nos próximos Jogos Olímpicos em duas disciplinas: 50m e 100m livres. Além de ser o primeiro português a baixar dos 48 segundos na distância rainha da natação, o jovem nadador mostra assim que são legítimas as esperanças de finais Olímpicas. Diogo fez os 100m livres em 47,98s, que lhe garantiria uma final em Tóquio 2020 por exemplo, quando Caeleb Dressel terminou a prova em 47,02s, estabelecendo um novo recorde Olímpico.

O recorde do mundo, esse, é do romeno David Popovici (46,86s), conseguido nos europeus do ano passado, em Roma, onde destronou Cielo (46,91s) ao fim de 13 anos. O brasileiro era treinado por Albertinho, o luso-brasileiro que agora treina o prodígio português.

Diogo brilhou nos 100m livres já depois de o fazer (com menos estrondo) nos 50m livres, quando, na quinta-feira, ainda nas eliminatórias bateu o recorde nacional (21,87s) e garantiu mínimos para os próximos Jogos Olímpicos e o Mundial de Fukuoka (14 a 30 de julho), prova que o colocará à prova como sénior e uma escala mundial pela primeira vez.

Fez chantagem para aprender a nadar mariposa

O nadador do Benfica quer melhorar os tempos nos 50m (amanhã) e 100m mariposa (hoje). A mariposa é disciplina de eleição deste atleta natural de Coimbra que é um exemplo de superação. Tal como contou ao DN, quando tinha seis anos (!) Diogo andava na natação e no futebol até que uma professora o foi colocou perante a necessidade de fazer uma escolha. Então o resolveu também ele colocar a professora perante um dilema semelhante: "Só fico na natação se me ensinar a nadar mariposa..."

E assim nasceu o fenómeno, que garante estar preparado para o mediatismo e a pressão de poder vir a ser o melhor nadador português de sempre. Afinal com apenas 18 anos já está na história da natação. É um dos três portugueses medalhados, juntamente com Alexis Santos (bronze nos Europeus de 2016, nos 200 metros estilos) e Yokochi (prata nos 200 metros bruços em Sofia 1985). Diogo foi bronze nos 50 metros mariposa nos Europeus de Roma 2022.

Camila: recorde e Jogos

Nem só do sucesso de Diogo Ribeiro viveu a natação portuguesa. Também Camila Rebelo garantiu ontem a presença nos Jogos Olímpicos. A nadadora de 20 anos, que representa o Louzan/Efapel venceu o Open de Espanha, estabeleceu um novo recorde nacional - 02:09:84 - nos 200 metros costas.

Camila junta-se assim ao jovem benfiquista na lista de nadadores com presença garantida em Paris 2024. Amanhã irá competir no Open de Portugal, na Madeira, também nos 200 costas.

Ainda hoje, no Open de Portugal, Francisca Martins bateu o recorde nacional dos 100 livres. A nadadora do Foca Quinta da Lixa venceu a final com 56,25s, melhorando o anterior máximo (56,39s) que pertencia a Ana Pinho Rodrigues desde 2019. Francisca Martins junta o novo máximo ao dos 200m livres (2.00,96m) obtido já este ano no Arena Lisbon International Meeting 2023.

