Dinamarca vence País de Gales e sobe ao segundo lugar do grupo de Portugal

Depois da derrota diante da Noruega na jornada inaugural (2-3), os dinamarqueses reagiram no Parken e resolveram a partida no segundo tempo. Ben Davies abriu o marcador aos 52 minutos, antes de Gustav Isaksen ampliar a vantagem, aos 65, num encontro em que a seleção da casa confirmou maior iniciativa e controlo.

O médio Morten Hjulmand, antigo jogador do Sporting, foi titular na equipa dinamarquesa, enquanto Victor Froholdt, do FC Porto, começou no banco de suplentes. A Dinamarca somou 20 remates, contra 10 do adversário, perante 34 588 espectadores.

O País de Gales continua sem marcar e sem pontuar, depois de ter perdido também na primeira jornada, em Lisboa, frente a Portugal (0-1). A seleção galesa terá agora de reagir na receção à Noruega, na próxima quinta-feira.

Com a vitória portuguesa em Oslo, por 2-1, Portugal lidera isolado o Grupo A4, com seis pontos em dois jogos. A Dinamarca passou para o segundo lugar, com três pontos e diferença de golos positiva, seguida pela Noruega, igualmente com três. O País de Gales é último, ainda sem pontos.

A classificação do grupo é agora a seguinte: Portugal, 6 pontos; Dinamarca, 3; Noruega, 3; País de Gales, 0.