Di María é negócio fechado e assina hoje. Apresentação para breve

Está feito! Di María vai ser mesmo reforço do Benfica e assinar um contrato válido por uma temporada. A informação é avançada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de jogadores que deu a notícia do interesse do clube da Luz no argentino em primeira mão.

De acordo com Fabrizio Romano, depois do acordo verbal assegurado há duas semanas, as duas partes já ultimaram o contrato válido até 2024 e a assinatura será fechada ainda durante o dia de hoje. O Benfica, aliás, já está a preparar a apresentação do jogador.

Ángel Di Maria to Benfica, here we go! Verbal agreement revealed two weeks ago, now completed and sealed. Done deal #Benfica



Documents are ready - it will be signed later today, Benfica are preparing the official presentation for Di Maria.



Contract valid until June 2024. pic.twitter.com/7OzBZUSV78 - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

Di María encontra-se a gozar um período de férias em Ibiza, Espanha, e a qualquer momento vai viajar para Portugal. Trata-se assim de um regresso, 13 anos depois, a uma casa onde foi feliz, ao seu primeiro clube na Europa.

O plantel do Benfica, recorde-se, regressou hoje aos trabalhos, com vista a preparar a nova temporada. Depois do médio turco Kökçü, Di María vai tornar-se nas próximas horas no segundo reforço oficial dos encarnados para a nova temporada.