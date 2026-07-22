Desporto federado atinge máximo histórico com mais de 860 mil praticantes

O número de praticantes federados em Portugal atingiu um novo máximo histórico em 2025. Os dados definitivos das Estatísticas do Desporto, publicados pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), contabilizam 860.886 praticantes federados, o valor mais elevado desde o início da série estatística, em 1996.O total representa um crescimento de 2% relativamente a 2024, ano em que tinham sido contabilizados 844.186 praticantes. Em termos absolutos, o desporto federado português registou mais 16.700 praticantes federados num ano, confirmando a tendência de crescimento da prática desportiva organizada no país.A participação feminina também voltou a aumentar. Em 2025, estavam inscritas nas federações desportivas 283.132 mulheres, correspondentes a 32,9% do total nacional. No ano anterior eram 276.223, o que representa um acréscimo de 6909 praticantes.Apesar da evolução positiva, os homens continuam a representar cerca de dois terços dos praticantes federados, com um total de 577.754 atletas inscritos.O crescimento mais expressivo verificou-se no desporto adaptado. O número de praticantes federados com deficiência passou de 5062, em 2024, para 6731, em 2025, traduzindo-se num aumento de 1669 praticantes e numa subida de 33%, a maior variação registada entre os principais indicadores divulgados pelo IPDJ.Também a rede de clubes continuou a expandir-se. Em 2025 estavam inscritos 11.876 clubes, mais 192 do que no ano anterior, quando se contabilizavam 11.684, o que corresponde a um crescimento de 1,6%.Os resultados, agora divulgados, confirmam 2025 como o melhor ano de sempre para o desporto federado português desde o início da série estatística, em 1996, tanto ao nível do número de praticantes como da dimensão da rede de clubes.As Estatísticas do Desporto são produzidas anualmente pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e reúnem informação oficial sobre a evolução do desporto federado em Portugal. Os dados detalhados relativos a 2025 encontram-se disponíveis para consulta pública no portal do IPDJ.