Derrota de Scolari entre muitas vitórias em estreias pela seleção nacional

Desde a viragem do milénio, Portugal teve seis selecionadores e quase todos tiveram estreias vitoriosas em jogos oficiais. António Oliveira, Carlos Queiroz, Paulo Bento, Fernando Santos e Roberto Martínez entraram a ganhar e só Scolari perdeu o jogo inaugural pela seleção. Segue-se Jorge Jesus.

Agostinho Oliveira foi selecionador interino por duas vezes (em 2002 e 2010), mas só na segunda passagem pelo banco nacional se estreou num jogo oficial. Foi em setembro de 2010, quando Portugal empatou com o Chipre, num jogo de qualificação para o Euro2012, antes da chegada de Paulo Bento.

António Oliveira - Estónia 1-3 Portugal