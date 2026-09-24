Derrota de Scolari entre muitas vitórias em estreias pela seleção nacional
Desde a viragem do milénio, Portugal teve seis selecionadores e quase todos tiveram estreias vitoriosas em jogos oficiais. António Oliveira, Carlos Queiroz, Paulo Bento, Fernando Santos e Roberto Martínez entraram a ganhar e só Scolari perdeu o jogo inaugural pela seleção. Segue-se Jorge Jesus.
Agostinho Oliveira foi selecionador interino por duas vezes (em 2002 e 2010), mas só na segunda passagem pelo banco nacional se estreou num jogo oficial. Foi em setembro de 2010, quando Portugal empatou com o Chipre, num jogo de qualificação para o Euro2012, antes da chegada de Paulo Bento.
António Oliveira - Estónia 1-3 Portugal
A estreia da segunda passagem de António Oliveira pelo comando técnico da seleção aconteceu a 3 de setembro de 2000, no jogo frente à Estónia. Em Tallinn, no jogo que marcou o arranque da campanha de apuramento para o Mundial de 2002, Portugal venceu por 3-1 com golos marcados por Rui Costa, Luís Figo e Sá Pinto.
Luiz Felipe Scolari - Portugal 1-2 Grécia
A seleção foi derrotada pela Grécia (2-1) na abertura do EURO2004, a 12 de junho de 2004, no Estádio do Dragão, no Porto. Como o país organizador, Portugal estava qualificado automaticamente e realizou apenas jogos particulares durante um ano e meio, e por isso a estreia oficial de Luiz Felipe Scolari foi em pleno Campeonato da Europa.
Carlos Queiroz - Malta 0-4 Portugal
Portugal iniciou a qualificação para o Mundial 2010 com uma vitória tranquila sobre Malta (4-0). Hugo Almeida, Simão Sabrosa, Nani e o maltês Harber fizeram os golos do triunfo português a 6 de setembro de 2008, na segunda passagem pelo banco nacional de Carlos Queiroz rumo ao Campeonato do Mundo em África do Sul.
Paulo Bento - Portugal 3-1 Dinamarca
Dois golos de Nani e um de Cristiano Ronaldo iluminaram a estreia de Paulo Bento como selecionador nacional e permitiram a Portugal somar a primeira vitória na qualificação para o Europeu de futebol de 2012. O triunfo sobre a Dinamarca (3-1), no dia 8 de outubro de 2010, ficou ainda marcado por um autogolo de Ricardo Carvalho.
Fernando Santos - Dinamarca 0-1 Portugal
Foi a 14 de outubro de 2014, em Copenhaga, que Fernando Santos se estreou como selecionador de Portugal e iniciou uma das mais longas e bem sucedidas campanhas, com a conquista do Euro2016 e uma Liga das Nações em 2019. Venceu na estreia a Dinamarca (1-0), graças a um golo tardio de Cristiano Ronaldo.
Roberto Martínez - Portugal 4-0 Liechtenstein
Roberto Martínez estreou-se a vencer ao comando da seleção portuguesa a 23 de março de 2023, com um triunfo, por 4-0, sobre o Liechtenstein. Cristiano Ronaldo bisou e Bernardo Silva e João Cancelo marcaram os outros golo de Portugal, no Estádio José Alvalade, em jogo de apuramento para o Euro2024.