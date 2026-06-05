Stopira marcou o golo decisivo na conquista da Taça de Portugal pelo Torreense, da II Liga, e agora vai ao Mundial.
Stopira marcou o golo decisivo na conquista da Taça de Portugal pelo Torreense, da II Liga, e agora vai ao Mundial.FOTO: Torreense/Facebook
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De Maboang aos haitianos do Vizela. Quando a II Liga portuguesa dá jogadores ao Campeonato do Mundo

Número de jogadores do segundo escalão luso em Mundiais vai subir para 12. Camaronês do Rio Ave foi o pioneiro, Angola levou cinco em 2006 e Queiroz chamou guardião do Covilhã em 2014.
David Pereira
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