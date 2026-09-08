DAZN renova direitos de transmissão da Fórmula 1 até 2030

A transmissão televisiva da Fórmula 1 em Portugal vai continuar na DAZN, que esta terça-feira, dia 8 de setembro, anunciou a renovação dos direitos por mais três temporadas. O mesmo acordo é válido para Espanha.

"Renovar a Fórmula 1 até 2030 é uma demonstração clara da ambição da DAZN no desporto motorizado em Portugal", afirmou o diretor geral da DAZN Portugal, João Diogo Ferreira, citado no comunicado. Já o presidente executivo (CEO) da DAZN Iberia, Óscar Vilda, considerou a Fórmula 1 "um dos pilares" da oferta desportiva da plataforma e salientou a importância da renovação para Portugal e Espanha até 2030.

Com o regresso da F1 a Portugal previsto para 2027 e com acordo válido também para 2028, a DAZN, que já tinha acordo até 2027, decidiu apostar na prolongação do acordo para transmitir a modalidade rainha entre os motores em território português e espanhol até 2030.

A DAZN continuará a transmitir todos os Grandes Prémios, incluindo treinos, qualificações e corridas, com comentários especializados em português. A plataforma conta ainda com a Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy e Porsche Supercup.

A emissora britânica junta assim a transmissão da F1 ao MotoGP - anunciou a aquisição dos direitos, depois do fim do contrato da SportTV este ano - e o Mundial de Superbike. Neste caso, p acordo para Portugal é válido até 2031.

A DAZN terá também os direitos exclusivos do Campeonato do Mundo de Superbike (WorldSBK) em Portugal até 2031, bem como outras competições internacionais, como o DTM.