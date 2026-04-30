DAZN assegura 93% dos jogos das competições europeias a partir de 2027/28

A transmissão para Portugal das competições europeias da UEFA no ciclo 2027/28 a 2030/31 vai ser repartida pela DAZN, que terá 93% das partidas, e pela Sport TV, que assegurou as duas primeiras escolhas semanais da Champions League, foi anunciado esta quinta-feira, 30 de abril.Em comunicado, a DAZN refere que “reforçou os direitos de transmissão das competições europeias masculinas de clubes da UEFA em Portugal para o ciclo 2027/28 a 2030/31, assegurando 93% dos jogos destas competições, mais concretamente 508 jogos”.A operadora indica que, especificamente em relação à Liga dos Campeões, garantiu 80% das transmissões, o que corresponde à “renovação dos direitos exclusivos de 166 jogos por época”. O novo acordo contempla ainda a transmissão exclusiva e integral da Liga Europa e da Liga Conferência, com um total de 342 jogos por época, competições que deixam de ser transmitidas pela Sport TV.A Sport TV anunciou, também em comunicado, que, a partir da época 2027/2028, e durante mais quatro épocas, continuará a ter as primeira e segunda escolhas de cada semana de competição, mas exclusivamente para a Liga dos Campeões.“Em cada terça-feira e quarta-feira de competição, o melhor jogo de cada um dos dias [da Champions League] será sempre transmitido em exclusivo pela Sport TV, que oferecerá ainda resumos de todos os outros jogos, como aliás já acontece”, refere o canal, que será também responsável pela produção dos jogos em Portugal. Com este novo ciclo, a Sport TV perde os direitos de transmissão da Liga Europa e da Liga Conferência.Em março passado, Portugal assegurou que terminará a temporada futebolística no sexto lugar do ranking da UEFA, por troca com os Países Baixos, o que permitirá a entrada de três equipas nacionais na Liga dos Campeões em 2027/28, duas diretamente e uma via pré-eliminatórias..Portugal sela sexto lugar no ranking da UEFA e resgata três vagas na Champions