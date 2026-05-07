Crystal Palace e Rayo Vallecano marcam encontro na final da Liga Conferência

Clube inglês afastou os ucranianos do Shakhtar Donetsk, enquanto espanhóis eliminaram o Estrasburgo.
O Crystal Palace, estreante em competições europeias, e o Rayo Vallecano apuraram-se esta quinta-feira, 7 de maio, para a final da Liga Conferência de futebol, constituindo esta uma primeira final europeia para ambos.

Para marcar presença no jogo decisivo, o clube inglês afastou os ucranianos do Shakhtar Donetsk, vencendo na primeira mão por 3-1 e esta quinta-feira, em Inglaterra, por 2-1, enquanto os espanhóis garantiram a final com triunfos por 1-0 na receção aos franceses e esta quinta-feira em casa do Estrasburgo.

A final está agendada para as 20:00 de 27 de maio, na Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha.

