Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus guiam o Al Nassr ao título saudita

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus sagrou-se esta quinta-feira, 21 de maio, campeão saudita, após golear em casa o Damac por 4-1.Obrigado a ganhar para não deixar o título fugir para o rival Al Hilal, o Al Nassr abriu o ativo pouco depois da meia hora, por Sadio Mané (34'), tendo Coman dilatado a vantagem no início do segundo tempo (52').. Sylla ainda reduziu para o Damac, na conversão de um penálti (58'), mas depois apareceu Cristiano Ronaldo, que bisou na última meia hora (63' e 81') e sentenciou a vitória e o título.. É o primeiro título do Al Nassr desde 2019, quando tinha Rui Vitória no comando técnico, e o 11.º no total. É também o primeiro título saudita para Cristiano Ronaldo, que está no emblema de Riade desde o início de 2023.