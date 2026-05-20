Como o Vitória de Setúbal chegou ao limite
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Como o Vitória de Setúbal chegou ao limite

Anos de dificuldades financeiras, queda do futebol profissional, processos judiciais e decisões sobre património explicam o momento decisivo vivido pelo clube em 2026.
Cecília Carmo
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