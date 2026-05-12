Comité olímpico e comissão de atletas pediram ao Governo para aumentar o valor pago por cada medalha

O Comité Olímpico de Portugal (COP) e a Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) pediram ao Governo para que reveja e aumente o valor atribuído a cada medalha conquistada por atletas em campeonatos europeus, mundiais e Jogos Olímpicos."Esse processo tem seguido o seu caminho, em estreita colaboração com a Comissão dos Atletas Olímpicos e com o seu Presidente, Emanuel Silva, e já fizemos chegar às entidades governativas uma proposta no sentido de melhorar e reforçar os valores que estão atribuídos. Estamos à espera que haja essa análise por parte das entidades governativas e que haja esse reconhecimento acrescido dos esforços dos atletas", disse esta terça-feira, 12 de maio, Fernando Gomes, à margem da cerimónia de assinatura da renovação da parceria comercial entre o comité e a empresa de energia Repsol.O presidente do COP defendeu ainda a "valorização" daquilo que o atleta representa e do esforço que ele entrega à bandeira nacional, em especial, nos campeonatos do mundo, nos campeonatos da Europa e nos Jogos Olímpicos. Por lei, os medalhados de ouro em representação do País em Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos recebem 50 mil euros, enquanto a medalha de prata vale 30 mil euros e a de bronze 20 mil euros. Valores que colocam Portugal a meio da tabela europeia e mundial do reconhecimento financeiro estatal. França atribui 65 mil euros ao primeiro lugar, mas o segundo e o terceiro levam 25 mil euros e 15 mil euros, por exemplo. Espanha reconhece o esforço vencedor dos seus atletas com 94 mil euros, 48 mil euros e 30 mil, respetivamente..Faltam 794 dias para Los Angeles2028A 794 dias dos próximos Jogos Olímpicos, o Comité Olímpico de Portugal e a Repsol renovaram a energia olímpica. Desde esta terça-feira, o contador oficial dos dias que faltam para chegar a Los Angeles2028 estará na sede do COP na Travessa da Memória.“A continuidade da parceria com a Repsol é um motivo de grande satisfação para o Comité Olímpico de Portugal, uma vez que continuamos a contar com um parceiro que tem mostrado que encara o desporto como parte da sua essência e que está motivado para ajudar-nos a criar mais e melhores condições para a preparação dos nossos atletas. Até Los Angeles2028, a Equipa Portugal precisa de toda a energia e é bom sabermos que temos ao nosso lado um parceiro sólido, que acredita nos valores do Olimpismo e no impacto do desporto na sociedade”, disse o presidente Fernando Gomes, destacando que os apoios se estendem a cerca de 800 mil atletas federados“Acreditamos que a energia está no centro de todos os grandes momentos e que a experiência olímpica vai muito além da competição. É esta energia, assente na dedicação constante, disciplina e trabalho coletivo, que leva os atletas a superar limites. Esta parceria reflete o nosso compromisso com o desporto nacional e com a criação de melhores condições para o sucesso da Equipa Portugal, através de uma abordagem integrada que acompanha os atletas em todas as etapas do seu percurso”, afirmou Vera Vicente, administradora-delegada da Repsol Portugal..A renovação do contrato entre o COP e a Repsol foi assinalada numa cerimónia que reuniu atletas, como Diogo Ribeiro (natação) e Cátia Azevedo (atletismo), que contaram histórias da participação olímpica e confessaram que é na família que renovam energias. (em atualização)