Comité Olímpico de Portugal defende reforço do financiamento europeu ao desporto no próximo orçamento da UE

O Comité Olímpico de Portugal (COP) está a desenvolver iniciativas institucionais junto de eurodeputados portugueses e parceiros europeus com o objetivo de assegurar um maior apoio ao desporto no próximo Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia para o período 2028-2034. A ação decorre no âmbito das negociações em curso sobre a futura estrutura orçamental europeia e é articulada com a representação dos Comités Olímpicos Europeus junto das instituições comunitárias.Em contactos realizados nas últimas semanas, o COP sublinhou a necessidade de garantir oportunidades de financiamento suficientes para federações e clubes desportivos de base através do programa Erasmus+, considerando que estas estruturas desempenham um papel relevante na concretização de objetivos políticos e sociais europeus, nomeadamente nas áreas da saúde, inclusão e coesão social.O organismo alerta também para o risco de o desporto vir a perder peso relativo no futuro orçamento europeu, apesar do contributo reconhecido do setor para prioridades estratégicas da União Europeia. Em 2026 foram apresentadas 3162 candidaturas a financiamento na área do desporto, um número recorde e o quarto ano consecutivo de crescimento, ultrapassando largamente os recursos disponíveis.Entre as propostas defendidas pelo COP estão a afetação de pelo menos 5% do orçamento do Erasmus+ ao desporto, o reforço do investimento em eventos desportivos de grande escala, o apoio ao voluntariado no setor e o alargamento do programa de mobilidade europeia no desporto para incluir atletas.O presidente do COP, Fernando Gomes, afirmou que a organização continuará a acompanhar o processo de definição do próximo quadro financeiro europeu em articulação com parceiros internacionais, defendendo que o orçamento comunitário reflita de forma mais clara o impacto social do desporto e a sua importância para o desenvolvimento das comunidades..Comité Olímpico de Portugal junta-se a plataforma internacional contra a corrupção no desporto