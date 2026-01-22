Comité Olímpico de Portugal junta-se a plataforma internacional contra a corrupção no desporto

O Comité Olímpico de Portugal (COP) passou a integrar a International Partnership Against Corruption in Sport (IPACS), uma plataforma multilateral lançada em 2017 pelo Comité Olímpico Internacional (COI) com o objetivo de reforçar a luta global contra a corrupção e promover a boa governação no desporto. A IPACS reúne organizações desportivas internacionais, governos e organismos intergovernamentais para partilhar conhecimento, desenvolver ferramentas práticas e coordenar estratégias que mitiguem riscos de corrupção em várias áreas do fenómeno desportivo. A integração do COP na IPACS é liderada pela secretária-geral, Diana Gomes, responsável pela área da integridade, reforçando o compromisso da instituição com princípios de transparência e ética. No âmbito desta participação, o COP passa a integrar dois grupos de trabalho centrais da IPACS: o Good Governance Task Force, dedicado à promoção de boas práticas de governação, e a Task Force on Cross-Sector Cooperation, orientada para reforçar a cooperação entre organizações desportivas, autoridades judiciais e forças de segurança na prevenção de práticas ilegais no desporto. Paralelamente, o COP iniciou a atualização dos Pontos Únicos de Contacto (PUC/SPOC) para matérias de integridade, reunindo representantes de federações olímpicas e não olímpicas, com o objetivo de criar uma rede operacional para prevenir, formar e responder a riscos como a manipulação de competições e a corrupção. O Comité Olímpico de Portugal tem reforçado nos últimos anos a sua aposta em políticas internas de integridade e transparência, alinhando-se com iniciativas internacionais e com as melhores práticas do movimento olímpico global. .Ministério Público confirma investigação por corrupção no desporto.Papa lamenta quando doping e corrupção "contaminam" desporto