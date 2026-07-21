Estádio do Bessa, casa do Boavista
Estádio do Bessa, casa do BoavistaD.R.
Desporto

Câmara do Porto tenta preservar infraestruturas para que o Boavista emerja da insolvência

Em reunião de Executivo, coligação PSD-CDS-PP-IL teve apoio da oposição para recusar revisão do Plano Diretor Municipal e salvaguardar estádio e zona do Bessa à especulação imobiliária.
Frederico Bártolo
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