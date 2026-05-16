Cidade do Futebol acolhe reunião da FPF com foco no investimento, futebol feminino e novas regras

A Cidade do Futebol acolheu este sábado a segunda reunião do Conselho de Presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), órgão consultivo que reúne os presidentes de todos os sócios ordinários da federação, com o objetivo de assegurar a participação ativa das estruturas do futebol português na definição das principais linhas estratégicas da modalidade. O encontro realizou-se numa altura em que a temporada 2025/26 se aproxima do fim e já se começa a preparar a próxima época, tendo em agenda três temas considerados estruturantes: o modelo de investimento no futebol português, o desenvolvimento do futebol feminino e a harmonização regulamentar.No que respeita ao investimento nas Sociedades Desportivas, o Conselho de Presidentes identificou limitações no atual modelo de escrutínio dos investimentos e analisou o impacto destes na competitividade e sustentabilidade. Nesse sentido, a FPF vai recolher contributos dos sócios ordinários para avançar com uma proposta de revisão do Regime Jurídico das Sociedades Desportivas. Em cima da mesa está ainda a possibilidade de criar um órgão independente, no seio da federação, com autonomia para avaliar a idoneidade dos investidores, podendo essa função ser desenvolvida através do Departamento de Certificação e respetivas subcomissões.O desenvolvimento do futebol feminino constituiu outro dos principais pontos da reunião, num fim de semana particularmente simbólico para a modalidade, marcado pela realização da final da Taça de Portugal Feminina Generali Tranquilidade e pela Festa do Futebol Feminino. O Conselho de Presidentes debateu um novo modelo de crescimento da modalidade, definindo objetivos para as próximas temporadas, com foco no aumento do número de praticantes, no alargamento da base de recrutamento e na consolidação da presença do futebol feminino em todo o território nacional, contribuindo igualmente para o fortalecimento das seleções nacionais. Entre as prioridades definidas está também o levantamento de necessidades em matéria de infraestruturas específicas e adequadas ao futebol feminino, num trabalho a desenvolver em articulação com as Associações Distritais e Regionais, bem como o reforço do apoio à transição da formação para a elite, em coordenação com o novo departamento de futebol feminino da FPF.No capítulo da harmonização regulamentar, foi reforçado o compromisso do futebol português no combate à violência associada ao desporto, posição consolidada após a recente reunião entre a FPF e o Governo. A federação prevê introduzir alterações regulamentares nas competições que organiza a partir da próxima temporada, incluindo o agravamento de sanções disciplinares. Paralelamente, continuará a promover a harmonização regulamentar junto da Liga Portugal e das Associações Distritais e Regionais, através da criação e operacionalização de grupos de trabalho específicos. A próxima reunião do Conselho de Presidentes ficou agendada para 14 de novembro de 2026..FPF recebeu 38,8 milhões de euros das apostas desportivas em 2025.Requalificação do Estádio Nacional dá passo atrás. FPF está a “reavaliar” projeto do Jamor