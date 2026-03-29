Casimiro Miguel, o Cazé virou rosto da principal empresa de streaming no Youtube do Brasil.
Casimiro Miguel, o Cazé virou rosto da principal empresa de streaming no Youtube do Brasil. FOTO: Divulgação
Desporto

Cazé, o fenómeno da internet que mudou a forma de ver futebol no Brasil e já chegou a Portugal

Filho de portugueses, Casimiro Miguel foi, em poucos anos, de estagiário a uma das vozes mais influentes do Brasil e hoje é sócio global de empresa que quer revolucionar o 'streaming' desportivo.
Nuno Tibiriçá
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