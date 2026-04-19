Catatua de porcelana ganha protagonismo nos festejos do 35º título de campeão do Bayern

Uma invulgar protagonista destacou-se este domingo (19) nas celebrações do mais recente título da Bundesliga conquistado pelo Bayern Munique: uma catatua de porcelana que acabou por se tornar símbolo da festa bávara.A equipa garantiu o seu 35.º campeonato alemão ao vencer o Estugarda por 4-2, no Allianz Arena, numa altura em que ainda faltam quatro jornadas para o fim da competição. Contudo, foi a presença daquela ave decorativa que captou as atenções durante a festa no relvado.A catatua de porcelana foi erguida pelos jogadores como se do verdadeiro troféu se tratasse, sendo colocada à frente do grupo durante as fotografias oficiais e figurando também nas t-shirts comemorativas distribuídas à equipa.A história desta “mascote” remonta à época passada, quando os jogadores do Bayern a roubaram de um restaurante de Munique durante as celebrações do título. O proprietário do estabelecimento decidiu posteriormente oferecer a peça ao clube e desde então a catatua tornou-se um amuleto não oficial do Bayern, ganhando destaque nesta nova conquista do título alemão.